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Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan seçildi. Maltalı aday Roberta Metsola, kadın olarak bu görevi üstlenecek tarihteki üçüncü başkan oldu.

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David Sassoli'nin ani ölümünün ardından bugün seçime giden Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Yapılan oylamada 458 oy alan Maltalı aday Roberta Metsola, kadın olarak bu görevi üstlenecek tarihteki üçüncü başkan oldu.

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Avrupa Halk Partisi üyesi Maltalı Roberta Metsola oldu.

Doğum gününde 705 üyeli AP'de 101'e karşı 458 oy alarak başkan seçilen Metsola, bu görevi yürütecek üçüncü kadın oldu.

Maltalı olan 43 yaşındaki Metsola, özellikle kürtaj karşıtı görüşleriyle eleştiriliyor.

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