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Trans birey cinayetinde tutuklama!

Trans birey cinayetinde tutuklama!

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Ömer Al (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Trans birey Günay Özyıldız, oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Özyıldız'ı ensesinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ömer Al olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Al ile olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Al ve hırsızlık suçundan daha önce aranması bulunan Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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