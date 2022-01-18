Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye'de toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplandı. Toplantıda yeni ekonomi modeli ve son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaybaşkanlık ediyor.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modelinin detayları konuşulacak.

Son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.