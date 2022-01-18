Bomba HDP kulisi kapatılmaya karşı yeni seçenek

HDP'nin kapatılması halinde seçimlerde ne yapacağı merak konusu oldu. HDP kulislerinde HEP-SHP formülünün konuşulduğu herhangi bir muhalefet partisi ile ortak milletvekili listesi çıkarıp ittifak oluşturma planlanıyor.

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Yerel seçimlerde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile hareket etmeyen fakat çizdiği yol haritası ve Millet İttifakı’na verdiği destek ile seçim sonucunun belirlenmesinde payı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 2023 seçimlerine dönük yol haritasının ne olacağı merak konusu.

Euronews’e konuşan HDP kaynaklarına göre partinin kapatılma ihtimali ve seçeneği güçleniyor.

Yeni bir parti ya da bağımsız olarak seçime girme gündemde yok

Ve bu ihtimale karşı, HDP’nin masasında yeni bir parti ya da bağımsız olarak seçime girme seçeneği yok.

HDP’nin olası bir seçimde yol haritası ne olacak?

2023 seçimine giden süreçte Millet İttifakı ile de yol almayacaklarını belirten HDP kaynakları, bunun 27 Eylül'de açıkladıkları "Tutum Belgesi"yle netleştiğini ifade ediyor.

Millet İttifakı’nı Türkiye’deki sorunların çözümü noktasında yetersiz bulan aynı kaynaklar, kendi ekseninde üçüncü seçeneği örgütlemek istiyor.

Böylelikle HDP, her iki bloğun da Meclis’te sayısal niteliğe kavuşmasını engelleyip belirleyici güç olmayı amaçlıyor.

'Amaç demokratik geleceği konuşmak'

‘’Türkiye’nin demokratik geleceğini konuşuyoruz’’ diyerek mevcut bileşenleri ve diğer siyasi partilerle bir araya gelen HDP, Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist güçleri ile geniş bir mücadele ortaklığı ile 'parti olma sorununu' ya da seçime girememe seçeneğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bağımsız olarak da seçime girmenin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güçlendireceğini söyleyen HDP kaynaklarına göre böylece bu ihtimalin önüne geçilmiş olacak.

Yürütülecek olan ittifak tartışmalarında Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar masaya yatırılacak ve seçime nasıl girileceği şeklen belirlenecek.

HDP’de HEP-SHP ittifakı formülü tartışılıyor

HDP’nin masasında tartışılan bir diğer seçenek ise HEP-SHP formülü. HDP, herhangi bir muhalefet partisi ile ortak milletvekili listesi çıkarıp doğal ittifak yaratmayı tartışıyor.

Parti içinde bu adıma da AK Parti’nin gücünü kırabilecek bir hamle olarak bakılıyor.

20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Sosyal demokrat Halkçı Parti (SHP) ile Halkın Emek Partisi (HEP) ‘seçim ittifakı’ konusunda anlaşarak 18 milletvekili Meclis’e girmişti. Daha sonra HEP'li vekiller, açılan davalar nedeniyle DEP grubunu kurarak SHP'den ayrılmışlardı.

Her ne kadar SHP’nin bu kararla oy kaybettiği tartışmaları yürütülse de Kürt siyaseti açısından önemli bir hamle olmuştu.

HDP kapatılırsa, seçmeni kime oy verecek?

Olası bir kapatılma durumunda 6 milyona yakın HDP seçmenin hangi ittifak ya da partiye oy vereceği de tüm siyasi partilerin hesaplarında.

HDP, 2022'nin ilk günlerinde, yabancı bir kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdı. Batı'daki ve Kürt illerindeki seçmenin nabzına yönelik yaptırdığı bu ankette partinin kapatılması durumunda seçmene tavırlarının ne olacağı soruldu.

Seçmeninin yüzde 70’i ‘parti ne derse ona göre oy kullanacağım’ yanıtını verdi.

Aynı anket sonuçlarına göre, HDP’nin kapatılması durumunda alternatifsiz kaldığını düşünen seçmenin yüzde 21’i CHP’ye oy vereceğini söyledi.

‘Belki Ak Parti’yi düşünebilirim’ diyen seçmen oranı yüzde 2'de. Kararsızların oranı ise yüzde 3 civarında.