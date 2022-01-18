Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Akıllarını başlarından alırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasal borçlanma sınırının aşılması nedeniyle İBB'ye borçlanma izni verilmemesini eleştirerek, "Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" dedi.

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İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy – Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı.

Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hatta incelemelerde bulunarak TBM'lerin çalışmasına yerinde tanıklık etti.

İmamoğlu'na AK Parti'lilerin İBB'nin yasal borçlanma sınırını açtığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumları soruldu. İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Bu gün 100 liralık bütçemiz 200 lira olduysa paramız artmadı, gelirimiz artmadı.

* Enflasyonun yüzünden. Burada yapılan işlerin ortalama artışları yüzde 70-80-90. Yurt dışından TBM getiriyoruz diyor, Çin’den ya da Almanya’dan.

* Bunlar euro, dolar yada başka bir döviz cinsinden. Kimi aldatıyorlar, ne bütçesinden bahsediyor.

"Akıllarını başlarından alırım"

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar.

* Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz?

* Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti.

* Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım.