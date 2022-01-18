BIST 1.980
DOLAR 13,54
EURO 15,34
ALTIN 789,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Akıllarını başlarından alırım

Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Akıllarını başlarından alırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasal borçlanma sınırının aşılması nedeniyle İBB'ye borçlanma izni verilmemesini eleştirerek, "Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" dedi.

Abone ol

İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy – Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında  Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı.

Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hatta incelemelerde bulunarak TBM'lerin çalışmasına yerinde tanıklık etti. 

İmamoğlu'na AK Parti'lilerin İBB'nin yasal borçlanma sınırını açtığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumları soruldu. İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Bu gün 100 liralık bütçemiz 200 lira olduysa paramız artmadı, gelirimiz artmadı.

* Enflasyonun yüzünden. Burada yapılan işlerin ortalama artışları yüzde 70-80-90. Yurt dışından TBM getiriyoruz diyor, Çin’den ya da Almanya’dan.

* Bunlar euro, dolar yada başka bir döviz cinsinden. Kimi aldatıyorlar, ne bütçesinden bahsediyor.

"Akıllarını başlarından alırım"
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar.

* Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz?

* Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti.

* Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım.

İlgili Haberler
Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Erdoğan İBB Başkanı'yken tek bir gün bile...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar
Foto Galeri Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trans birey cinayetinde tutuklama!
Trans birey cinayetinde tutuklama!
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Banka devlerinden korkutan enflasyon ve dolar uyarıları! Dolar 20 lira enflasyon yüzde 52,6 olacak!
Banka devlerinden korkutan enflasyon ve dolar uyarıları! Dolar 20 lira enflasyon yüzde 52,6 olacak!
Onur Belgesi nedir kaç puanla alınır 2022? Kimler Onur Belgesi alabilir?
Onur Belgesi nedir kaç puanla alınır 2022? Kimler Onur Belgesi alabilir?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye'de toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye'de toplandı
Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yapıldı
Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yapıldı
Ekrem İmamoğlu söyledi tartışma tekrar açıldı ilk sözü 2002'de Ali Müfit Gürtuna vermiş
Ekrem İmamoğlu söyledi tartışma tekrar açıldı ilk sözü 2002'de Ali Müfit Gürtuna vermiş
Hemşire maaş farkı ödemesi 2022 kaç para ne zaman ödenir?
Hemşire maaş farkı ödemesi 2022 kaç para ne zaman ödenir?
Fatih Altaylı, Sezen Aksu'yu eleştirenlere 'Has..." çekti! 'Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu etmez!'
Fatih Altaylı, Sezen Aksu'yu eleştirenlere 'Has..." çekti! 'Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu etmez!'
Abdurrahman Dilipak: Türkiye, Malezya, Pakistan bir araya gelse uzaya mekik gönderiz
Abdurrahman Dilipak: Türkiye, Malezya, Pakistan bir araya gelse uzaya mekik gönderiz