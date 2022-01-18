KOMEK kayıt 2022 başvuru tarihleri online başvuru açıldı mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara iş kazandırmak için eğitim verdiği KOMEK kurs kayıtları 18 Ocak'ta başladı, 30 Şubat'a kadar devam edecek. Online yapılan KOMEK kurs başvuru ücretleri hakkında detaylı bilgi haberimizde. Peki KOMEK kursları ücretsiz mi, KOMEK kurs başvurusu nasıl yapılır, KOMEK kurs başvurusu formu doldurma ekranı

Abone ol

KOMEK kurs kayıtları için başvuru işlemleri 18 Ocak'ta online olarak başladı. 15 gün sürecek kayıt tarihleri 30 Ocak'ta sona erecek. Başvurular aracılığıyla onlarca ücretsiz kurs, vatandaşlarla buluşuyor. Bahar dönemi hafta içi dersleri 14 Şubat 2022’de başlayıp, 10 Haziran 2022’de sona erecekKOMEK başvuru formu ‘www.konya.bel.tr’ ve ‘www.komek.org.tr’ adreslerinden doldurulacak. İşte, KOMEK kurs kayıtları hakkında merak edilen bazı bilgiler...

15 gün sürecek kayıt tarihlerinin zaman aralığı ise şöyle; 18 Ocak-30 Ocak 2022 tarihleri arasında başvuruların alınacağı bahar dönemi hafta içi dersleri 14 Şubat 2022’de başlayıp, 10 Haziran 2022’de sona erecek. Hafta sonu dersleri ise 19 Şubat 2022 tarihinde başlayıp 12 Haziran 2022’de sona erecek. 15 hafta sürecek eğitimlerin başvuruları ise http://www.komek.org.tr/ linkinden yapabilirsiniz.

KOMEK'e nasıl kayıt olunur: KOMEK kayıtları online olarak http://www.komek.org.tr/ adresinden yapılmakta olup, ön kayıt oluşturulmasıyla kesin kayıt için elkart ile gitmeleri gerekmektedir. Elkart ile gidilerek kaydın kesinleşmesi ile kursa başlamanız mümkün.

Kimler başvuru yapabilir: KOMEK kurslarına başvuru yapabilmek için üst yaş sınırı olmaksızın herkes başvuru yapabilir. Alt yaş sınırı ise zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış herkesi kapsar. Konya’da yaşayan herkesin başvurabileceği bu kurslara; ister ev hanımı, ister çalışan; ister öğrenci herkes katılım sağlayabilir.

KOMEK nedir: KOMEK; Konya’da yaşayan tüm vatandaşlara hitap eden, kişilerin mesleki ve sanatsal alanda donanım kazandırarak hayata hazırlar. 2004 yılında 3 ayrı merkezde kurulan KOMEK; şu an 47 kurs merkezi ve 22 ASEM kurs merkezi olmak üzere 69 kurs merkezi ile eğitim vermektedir.

2004 yılından günümüze toplamda 440 branşta eğitim verildiği, eğitim verilecek branşların ise talebe ve ihtiyaca göre kurs açılmaktadır.

Elkart neden gereklidir?

Elkart Konya’da ulaşım için kullanılan ve elektronik bir karttır. Bu kart toplu taşımada kullanıldığı gibi KOMEK kurslarında da devamsızlık takibi için kartınızın tanımlanması gerekmektedir. Bu kartın kullanımı ile elkartınızdan ücret kesilmediğini de belirtmekte fayda var.

Birden fazla kurs seçilebilir mi: Komek kurslarına kayıt olmak istiyorsunuz ve aynı anda birden fazla kurstan eğitim almak istiyorsanız KOMEK’te bunun da çözümü var. Tercih ettiğiniz kursların, saatleri ve günleri denk gelmediği sürece; KOMEK’te 2, ASEM’ler de 3 branşa kadar kursa gidebilirsiniz.

Kurslara devam zorunluluğu var mı: KOMEK kurslarından birine katıldıysanız ve eğitim aldığınız programın modülün toplamının 5/1’i kadar devamsızlık yaptıysanız, KOMEK kurslarından bir yıl süreyle yararlanmanız mümkün değildir. Modülsüz olan programlarda da devamsızlık yapıldığı takdirde o kurstan başarısız sayılır.

Kurs sonunda sertifika veriliyor mu: Kurs sonunda MEB onaylı sertifika verilmektedir. Bu sertifikalar ülkemizin her yerinde ve anlaşmalı ülkelerde geçerlidir.