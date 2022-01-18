Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP grup toplantısında önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zamlardan, faiz oranlarına, Merkez'in olağanüstü toplantısına kadar birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu, bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da konuşmayacağını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. "Artık Erdoğan'ı konuşmanın anlamı yok. Artık sadece kendisini konuşmanın anlamı kalmadı. Tüm problemlerin kaynağı kendisi ama kendisini konuşarak yol almayız" diyen Kılıçdaroğlu, başladığı helalleşme yolculuğunu sürdüreceğini belirterek, "Gittiğim yerlerde Ne Erdoğan'ı ne partisini konuşacağım. Bu ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz olmadı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Belediye başkanını kıskanıyor"

-İktidar sahipleri belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak istiyor. Tüm sözleşmeler tamam, İstanbul'a hizmet etmek istiyor bir kişi imza atmam diyor kıskanıyor belediye başkanını. Finansmanı da buluyor. Devletin geleneği içinde vardır bir kişi görev yapıyorsa onun önünü açmak... Biz gidip avukat tutmuyoruz. Her şeyin hesabını vermek durumundayız.

-Milletvekili arkadaşlarımız da çalışıyor. Kara kışa bakmadan, yağmura kara bakmadan halkın derdini dinleme bunları dile getirmek için çaba harcıyorlar. Bütün eleştirilere açık olacağız. Bir vatandaşımız şikayet ediyorsa onu dinleyeceğiz. Bunlar gibi yapmayacağız.

"Ciddi şikayet var"

-Türkiye genelince ciddi şikayet var. Taşımalı eğitim yapıyoruz. Taşımalı eğitimin aktörleri bu işi yapan şoförler. Temmuz başındaki rakamlarla bugünkü rakamlar arasında dağlar kadar fark oldu. Gerekirse o arkadaşları davet edin. Onlar 'kontak kapatırız' diyorlar. İktidarı uyaralım. Çiftçilerimizin de sorunu var.

-Bağkur primlerine yüzde 45 zam yapıldı. Rakamlar 1151 liradan 1688 liraya çıkmış vaziyette aylık ödeme. Son bir ayda 30 bin 560 çiftçi sistemden çıktı. Geleceğini güvence altına alması gerekiyor ama prim ödeyemiyor.

- Defalarca söyledim ki devlet akıl, birikimle yönetilir. Ön yargı ile yönetilmez. Hepimiz devletin güvencesi altında topraklarımızda huzur içinde yaşamak isteriz. Aileden birisi mutfağa girince hüzne kapılmamalı. Dolabı dolu olmalı, huzur içinde olmalı böyle tabloya ihtiyacımız var.

"'Faiz düştü' tamamen aldatmaca"

-Vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü bankalarda faiz düştü. Tam aldatmaca. Hazine açısından bakalım. Devlet borçlanırken faiz düştü mü? Faiz düştü diyorlar. İhtiyaç kredisi 23'den 29'a çıkmış vaziyette. Kredili mevduat yüzde 24'den 26'a çıkmış vaziyette.

-Ak Parti'ye sempati duyan arkadaşlarım, MHP'li vatandaşlarım en yakın bankaya gitsinler bu krediyi çekmek istiyorum desinler. Eylül'deki faiz ne şimdiki ne? Devleti deneme tahtasına çevirirseniz Hazine'den büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz yoksulluk artar.

"Merkez Bankası olağanüstü toplantısı"

- Merkez Bankası olağanüstü toplantıyı Şubat'a almış. Hazine tam takır 60 milyarı nasıl ödeyecekler genel kurulu erkene aldılar erken genel kurulu yapıp 60 milyarı Hazine'ye verecekler. Önemli olan Türkiye'nin bu noktaya getirilmiş olmasıdır.

"Sözümüzdür elektriği bedava vereceğiz"

-Şanlıurfa'yı bize verin elektriği bedavaya vereceğiz dedik. Birilerini rahatsız etmiş. 'Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji sistemi kuracakmış elektriği çiftçiye bedavaya verecekmiş diyor.'

Dünyadan haberi yok kendi belediyesi Şanlıurfa. Tek şeyi Kılıçdaroğlu söyledi ya aksini söylemeliyim. Öyle havadan atma değil. Her sözün altyapısı vardır. Projenin mutlaka danışanları vardır. Şanlıurfalılara söyleyeyim büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde göreceksiniz. Yatırımı yapacağız. Güneş tarlaları olacak orada. 5 yıl sonra masraflar çıkıyor. Onlar bunu düşünemez. Buradan malı götürecek şey yok taşlık arazi. Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür. Güneş tarlalarını kuracağız çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.

"Artık Erdoğan'ı konuşmanın anlamı yok"

-Artık Erdoğan'ı konuşmanın anlamı yok. Artık sadece kendisini konuşmanın anlamı kalmadı. Tüm problemlerin kaynağı kendisi ama kendisini konuşarak yol almayız. Mesele Erdoğan değil mesele Türkiye. Türkiye'nin hayalleri öldü. Türkiye'nin geleceği için korkuyoruz. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki kaynak seçkin azınlığa aktarılıyor. Mutsuz genç nesiller oluştu.

-Biz CHP'liler olarak ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Onun en büyük suçu bu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek oldu. Bunun için helalleşelim dedim, bunun için birlik olmaya beraber olmaya ihtiyacımız var dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Gittiğim yerlerde Ne Erdoğan'ı ne partisini konuşacağım. Bu ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz olmadı. Erdoğan verimliliği de bitirdi. Ülkenin sporu niteliksiz hiç hale gelmemişti.