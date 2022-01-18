BIST 1.980
DOLAR 13,54
EURO 15,34
ALTIN 789,32
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 9 arttı

Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 9 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda yüzde 9 artarak 229,1 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 229,1 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda 2020'nin aynı ayına göre yüzde 50,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 19,7 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,4, 9,1 ve 8,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 50,9, Ankara'da yüzde 46,3, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi 2021 yılında 66 bin başvuru
Anayasa Mahkemesi 2021 yılında 66 bin başvuru
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'nin ‘metro' iddiasıyla ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'nin ‘metro' iddiasıyla ilgili açıklama
'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı
'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı
Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi
Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi
Karne görüşleri lise 1. dönem 9. 10.11. sınıf karne görüş notları
Karne görüşleri lise 1. dönem 9. 10.11. sınıf karne görüş notları
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Sedat Peker hakkında yakalama kararı! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım dava açmıştı
Sedat Peker hakkında yakalama kararı! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım dava açmıştı
BİLSEM sınavı başvurusu 2022 form doldurma ne zaman bitiyor?
BİLSEM sınavı başvurusu 2022 form doldurma ne zaman bitiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba faiz, dolar ve enflasyon açıklaması! Yavaş yavaş düşecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba faiz, dolar ve enflasyon açıklaması! Yavaş yavaş düşecek...