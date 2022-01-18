Karne görüş örnekleri ortaokul 1. dönem 6. 7. 8. sınıf için karne görüşleri

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim 21 Ocak cuma günü sona erecek. Öğrenciler cuma günü 1. dönem karnelerini alacaklar. Öğretmenler ise şu sıralar karne görüşleri örneklerini araştırıyor. İşte ortaokul 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin karnelerine yazılabilecek karne görüşleri örnekleri...

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6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 24 Ocak cuma günü sona eriyor. Öğrenciler bu sene karnelerini yüz yüze alacaklar. Aynı zamanda 1. dönem karneleri e okul VBS üzerinden sorgulanacak. Karne öncesi öğretmenler karne görüşlerini araştırıyor. İşte 1. dönem karne görüşleri, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf 2021 -2022 Öğretmen karne görüşleri örneği...

Karne görüş örnekleri...

Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.

Teşekkür ederim.

Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.

Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

“Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim.”

2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler

Çalışma disiplinini artırmalısın.

Çalışmalarına ara vermeden devam etmelisin.

Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır.

Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur.

Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle…

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.

Başarı grafiğinin artması dileğiyle…

Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin.

……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli.

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde …..ve…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi. Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.

Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.

Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 23 Ocak 2022’ de son bulacak.

Öğrenciler 15 günlük tatilin ardından okullarına geri dönecek. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle öğrenciler okullarından uzak kalmıştı.

2019’ da artmaya başlayan koronavirüs vakalarının ardından okullar uzaktan eğitime geçmiş ve öğrenciler yaklaşık 1.5 yıl okula gidememişti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ise yeniden yüz yüze eğitime geçiş yapıldı.

Şimdi ise bu eğitim yılının birinci döneminin sonuna gelindi. Öğretmenler şu günlerde en çok öğrencilere yazacakları karne görüşlerini düşünüyor.

Biz de öğretmenlere yardımcı olmak için en güzel karne görüşlerini derledik.

İşte sizler için en güzel birinci dönem öğretmen karne görüşleri…

5, 6, 7, VE 8. SINIFLAR İÇİN (Ortaokul)

1- Çok Başarılı Öğrenciler

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

2- Başarılı Öğrenciler

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.