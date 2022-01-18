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Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi

Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi

YALOVA'da down sendromlu lise öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez (18), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12’nci sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, 20 gün önce rahatsızlanınca, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Aşı olmadığı belirtilen Gülmez'in yapılan PCR testi sonucu pozitif çıktı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gülmez, dün gece hayatını kaybetti. 1 Ocak'ta hastane odasında doğum gününü kutlayan Gülmez’in cenazesi, Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilecek.  

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