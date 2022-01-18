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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı

'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı

NASA, uzun süredir herhangi bir faaliyet gözlemlenmese de hala 'aktif' olarak sınıflandırılan ve patlaması halinde Napoli şehrini tamamen yok edebileceği tahmin edilen Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntülerini yayınladı.

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NASA'nın 'Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi' Landsat-8 uydusu, Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntülerini yayınladı.

Landsat-8 tarafından 10 Ocak'ta yayınlanan yeni görüntülerde, yanardağın zirvesi 'bulutların arasından dışarı bakarken' görüntülendi.

Dünya Gözlemevi, Vezüv Yanardağı'nı çevreleyen lav katmanlarının jeolojik analizine dayanan hesaplamalar sonucunda, 17 bin yıl içerisinde toplamda sekiz büyük patlama yaşadığı belirledi. Yanardağ, en çok MS 79'da yaşanan patlamayla birlikte Roma şehri Pompeii'yi ve komşu kasaba Herculaneum'u tamamen yok etmesiyle tanınıyor.

Bununla birlikte, Vezüv'ün 1944'te yaşanan son patlaması da, yakınlardaki San Sebastiano köyünü yok etmişti.

Patlarsa Napoli'yi yok edebilir
İtalya'daki bir volkan dizisi olan Campanian volkanik dizisinin bir parçası olan Vezüv yanardağı, patladığı takdirde 12 kilometre uzaklıkta ve 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Napoli'yi yok etme potansiyeline sahip olduğu için gezegendeki en tehlikeli yanardağlardan biri olarak kabul ediliyor.

Campanian volkanik dizisi, Etna da dahil olmak üzere karada ve su altında bulunan çok sayıda aktif, hareketsiz veya sönmüş yanardağdan oluşuyor.
2011 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Vezüv Yanardağı 'Avrupa'nın saatli bombası' olarak tanımlanmıştı.

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