4'üncü doz aşıyı yaptılar son araştırma şoke etti!

İsrail'de yapılan bir araştırmanın ilk verileri, 4. doz Kovid-19 aşısının Omicron varyantına karşı "yeterince etkili olmadığını" ortaya koydu.

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İsrail basınının, araştırmayı gerçekleştiren Sheba Tıp Merkezi yetkililerinden aktardığına göre, araştırma kapsamında 154 sağlık personeline ikinci hatırlatma dozu yapıldı.

Araştırmanın 4. doz testlerinde elde edilen veriler, bu dozu olmayan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Tıp Merkezinin Enfeksiyon Hastalıkları Birimi Direktörü Gili Regev-Yochay, dördüncü doz testinde elde edilen antikor sayısının "üçüncü dozda sahip olunandan biraz daha yüksek" olduğunu söyledi.

Regev-Yochay, "Sonuç olarak aşı, Alfa ve Delta'ya (varyantlarına) karşı mükemmel ancak Omicron için yeterince iyi değil." ifadelerini kullandı.

Henüz ilk verilerin elde edildiği belirtilen araştırmanın başlangıç aşamasında olduğu ve nihai verilerin resmi olarak yayımlanmadığı kaydedildi.

İsrail'de 4. doz Kovid-19 aşısı, Aralık 2021'de savunmasız ve yüksek risk grubundakiler için yapılmaya başlanmıştı.