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Avrupa Parlamentosu yeni Başkanı'nı seçti! Roberta Metsola 2.5 yıl başkanlık yapacak

Avrupa Parlamentosu yeni Başkanı'nı seçti! Roberta Metsola 2.5 yıl başkanlık yapacak

AVRUPA Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin ölümünün ardından görev süresinin dolması nedeniyle Strazburg'daki Genel Kurul'da düzenlenen seçimde Metsola ilk turda 705 sandalyeli Parlamento'da 458 oy alarak yeni Başkan oldu.

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Roberta Metsola'nın seçilmesiyle AP Başkanlık koltuğuna üçüncü kez bir kadın oturacak. Metsola, daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Parlamento'nun Başkanlığına doğum gününde seçildi.

Seçimin ardından milletvekillerine konuşma yapan Metsola, kendisine verilen sorumluluktan onur duyduğunu söyledi. Metsola, "Bu Parlamento ve tüm AB vatandaşlarının çıkarı için çalışıp elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Parlamento'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Metsola, ilk olarak 2013'te Malta'dan milletvekili seçilmişti.

2,5 yıl başkanlık yapacak
Merkez sağ ve muhafazakar çizgideki 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Metsola, milletvekilliğinden önce avukatlık yapıyordu. Metsola, özellikle Avrupa hukuku alanında uzmanlaştı. Siyasette farklılıkları gidermede oynadığı rolle övgü alan Metsola, özellikle kürtaj karşıtı tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Metsola, Parlamento döneminin ikinci yarısında 2,5 yıl için Başkanlık yapacak.

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