25 ilde okullar tatil edildi! İşte son güncel liste

Yoğun kar yağışı nedeniyle valilik kararıyla 25 ilde okullar tatil edildi. Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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SİVAS'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği, bu nedenle Fırat Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Osmaniye'de 2 ilçede okullar tatil edildi

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Belediye ve Karayollarına bağlı ekipler, ana arterlerin kar nedeniyle trafiğe kapanmaması için çalışma başlatırken, kış lastiği ve zincir kullanmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli'de ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 19 Ocak Çarşamba ara verildi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Tunceli

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Konya'da 14 ilçede okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Halkapınar, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Ereğli, Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Sarayönü, Derbent, Ahırlı, Akören ve Yunak ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 19 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan merkez Meram ilçesine bağlı İnlice, Gökyurt, Hatunsaray, Karadigin, Kızılören, Sefaköy, Güneydere, Yeşiltekke, Karadigin Deresi, Evliyatekke, Yeşildere, Kavak, Kayhüyük, Boruktolu, Çomaklı, Çarıklar ve Kaşınhanı mahallelerindeki ilk, orta ve imam hatip okulları ile bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Merkez Selçuklu ilçesinde ise Tepekent, Başarakavak, Sızma, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Dağdere, Güvenç ve Tatköy Mahallesi'ndeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Karaman

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diğer taraftan İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Kastamonu

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde'de yarın okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Uşak

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Burdur

Burdur'da yarın için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.

Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda da yüz yüze eğitimlere bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan alınan karar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde görevli tüm engelli, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

Sakarya

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Taraklı Kaymakamlığından yapılan yazıyı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir."

Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Tokat

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Nevşehir

Nevşehir'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada salı ve çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bilecik

Bilecik'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

Malatya

Malatya'da da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.

Malatya Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bingöl

Bingöl'de de gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.