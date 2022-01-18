Türkiye 18 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 418 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 139 milyon 865 bin 637'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 77 bin 612 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Birçok bölgede kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" değerlendirmesinde bulundu.