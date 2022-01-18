Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelebilir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İki lider anlaşmaları imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında İsrail ile başlayan normalleşme süreciyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

"Belki sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir." dedi.

"Sırbistan Cumhurbaşkanı değerli dostum Vucic'i ve heyetini Ankara'mızda misafir etmekten memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Hefedimiz 5 milyar doları yakalamaktır"

"Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimizi geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.

Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye olarak ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcıları gereken yardımları yapmaya devam edeceğiz. TİKA, bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje gerçekleştirdi.

"Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek çok önemli"

Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik. Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir.

"Krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır"

Bosna-Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."