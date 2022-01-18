Vucic’ten Erdoğan’a övgü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, resmi karşılama töreninde rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıları düzelten cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle bahsetti.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Vucic'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Halıya yapılan anında müdahale Vucic'i etkiledi

Karşılama esnasında şiddetli rüzgar, iki liderin yürüyeceği halıyı kaldırdı. Rüzgarın şiddetiyle havaya kalkan halı, görevliler tarafından anında düzeltildi. Yaşanan bu andan oldukça etkilenen Vucic, Türk insanına övgülerde bulundu.

"Devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı videoda Vucic, “Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor.” dedi.