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Rusya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü

Rusya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü

Rusya’da Covid-19 hastalarının 14 gün olan karantina süresi bugün itibariyle 7 güne indirildi.

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Rusya'da koronavirüsün Omicron mutasyonu vakalarında artış gözlenmesi üzerine Rus yetkililer Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde bir araya geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in de katıldığı toplantıda, ülkede Covid-19 vakalarının yüzde 60'ına yakınının Delta Plus mutasyonu olduğu açıklandı.

"Hızla dünyaya yayılıyor"
Rusya Başbakanı Mişustin, Omicron mutasyonununun çok daha tehlikeli olduğuna değinerek, "Virüsün yeni bir türü olan Omicron mutasyonu hızla dünyaya yayılıyor. Son derece bulaşıcı olması diğer ülkelerin deneyimleriyle kanıtlanmıştır. Avrupa ülkelerinde yüz binlerce kişiye Covid-19 teşhisi konuluyor. ABD’de 1 milyonun üzerinde vaka ortaya çıktı. Bu rakamlar Rusya'yı endişelendirmeye yetiyor. Sadece başkentte değil, birçok bölgede bu istatistikleri de görebiliyoruz" dedi.

"Omicron'un baskınlığı Moskova çevresinde sabittir"
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise Rusya Covid-19 ile Mücadele Merkezi'nin verilerinden alıntılar yaparak, "Bugün Omicron mutasyonunun baskınlığı başkent Moskova çevresinde sabittir. Moskova'yı ise St. Petersburg kenti takip ediyor. Yeni yılın ikinci haftasından itibaren ülkenin 67 farklı bölgesinde Omicron vakalarında artış kaydedilmiştir. Bu sabah itibariyle son verilere göre Rusya'da bin 682 Omicron mutasyonu vakası tespit edildi. Dün itibariyle son 1 ay içerisinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısı yüzde 11,2 oranında arttı" şeklinde konuştu.

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