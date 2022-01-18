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Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 35 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Beşiktaş, 23. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. 30 puanla 11. sırada yer bulan Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

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10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.

31. dakikada Karamoh'un hızlı çıkışıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Borini topla buluştu, Fatih Karagümrüklü oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

37. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vida ile topa yükselen Caner Erkin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Batshuayi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Larin'in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batshuayi rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un dar açıdan sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

87. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan serbest vuruşta topun başına geçen Bistrovic'in şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 Beşiktaş kazandı.

Fatih Karagümrük: 0 - 1 :Beşiktaş

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 90 Biraschi), Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 90 Alparslan Erdem), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 76 Pesic), Emre Mor, Borini, Karamoh (Dk. 58 Vato Arveladze), Bistrovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 79 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 88 Salih Uçan), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 79 Gökhan Töre), Batshuayi (Dk. 88 Alex Teixeira)

Gol: Dk. 39 Batshuayi (P) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Volkan Demirel (Teknik Sorumlu) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 73 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 77 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

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