ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı: Dünyada büyük bir kaos yaşanabilir

ABD'li büyük hava yolu şirketleri 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı.

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ABD'de American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi 5G'nin hava ulaşımı açısından yaratabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza attı. Mektupta ayrıca UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways ve FedEx gibi şirketlerin de imzası bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson ve ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel'a gönderilen mektupta 5G teknolojisinin birçok uçağın havalanamamasına ve ABD uçuşları için 'kaosa' yol açabileceği uyarısında bulunuldu. 5G teknolojisinin kurulması durumunda 2 günden daha kısa bir sürede 'felaket gibi' krizler olabileceğiyle ilgili endişelerin paylaşıldığı mektupta on binlerce Amerikalının denizaşırı bölgelerde zor durumda kalabileceğine dikkati çekildi.

Uçuşlarda iptal, erteleme ve güzergah değişikliğine maruz kalınabileceğine işaret edildi. Konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada ülke ticaretinin durma noktasına gelebileceği uyarısı yapıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, birçok hava yolu şirketi 19 Ocak'ta ABD'ye ulaşacak uluslararası uçuşları iptal etmeye başladı.