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Önder Karaveli: 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor

Önder Karaveli: 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maç sonrasında konuştu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, "İstanbul'daydık ama yine deplasmandaydık. Uzun bir süre sonra deplasmanda kazandık. Kazanmak güzel ama oyun belirli dakikalarda istediğimiz noktada değil. İkinci golü atsaydık üzerine başka şeyler koyabilirdik. Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem alarak. Topu koruyamadıkça savunma yoruluyor. Gol yemeden kazanmak sevindirici çünkü gol yiyebileceğimiz bir noktaya geldi maç. Özellikle 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

"Yorulan oyuncularımız var"
Önder Karaveli ayrıca, "Yeni Malatyaspor maçına da kazanmak için gideceğiz. Çalışmamız gereken şeyler var. Yorulan oyuncularımız var. Rotasyon da yapabiliriz o maçta." ifadelerini kullandı.

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