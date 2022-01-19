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Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi: Anadolu'ya hızla yayılacak

Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi: Anadolu'ya hızla yayılacak

İlk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu hafta sonu 15 günlük yarıyıl tatiline giriyor. Tatil nedeniyle yaşanacak şehirlerarası hareketlilik ile omicron varyantının Anadolu şehirlerine taşınması ve 10 gün sonra buralarda vakaların artacağı hesap ediliyor. Türkiye'nin şubat ayının ilk bölümünde günlük vakada 100 binli rakamları geçmesi ve pik noktaya ulaşacağı düşünülüyor.

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Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde baskın olmaya başlayınca vaka sayıları da hızla tırmanıp 70 binleri aştı. İlk ve orta dereceli okullar Cuma gününden itibaren iki haftalık tatile girecek. Bir çok üniversitede finallerini tamamlayıp tatile girmeye başladı.

Üniversitesi öğrencileri evlerine dönecek ve...
Bu da büyük bir hareketlilik anlamına geliyor. Üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve tatil nedeniyle memleketlere ziyaretler omicron varyantının Anadolu'ya yayılmasına neden olacak. 10 gün içinde de Anadolu şehirlerinde hızla bir vaka artışı yaşanması bekleniyor.

Şubat ayında 100 binli günlük vakalar...
Sabah'ın haberine göre, yapılan hesaplamalar Şubat ayının ilk iki haftasında günlük vaka sayılarının 100 bini geçeceğini gösteriyor.  Şubat ayı sonunda ise pik yapıp plato çizecek. Ne zaman düşüşe geçeceğini ise üçüncü doz aşıların oranı belirleyecek. Üçüncü doz aşılarını hızla tamamlayan ülkelerde vaka sayıları da hızla düşmeye başladı.

Yüzde 10 aşı karşıtı
Sağlık sisteminin çalışır olması için üçüncü doz oranının yükselmesi gerekiyor. Bunun için de aşılamanın arttırılması için çaba harcanacak. Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 10. Yüzde 90'ı aşı tereddütü olanlar. Bunların ikna edilmesi ve aşılarını yaptırmalarına çalışılacak. 

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