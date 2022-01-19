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Gizlice çekip 10 ila 30 bin liraya satmışlar! Beyin cerrahı sapık çıktı! İş arkadaşının etek altı görüntülerini...

Gizlice çekip 10 ila 30 bin liraya satmışlar! Beyin cerrahı sapık çıktı! İş arkadaşının etek altı görüntülerini...

İSTANBUL'da "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" adıyla yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cinsel içerikli görüntüleri Telegram gruplarında 10-30 lira arasında sattığı belirlendi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

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İstanbul'da, cinsel içerikli görüntüleri Telegram'da kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet gruplarından satan, yayan ve paylaşan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.

Beyin cerrahının telefonu sapıklık deposu gibi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

Bir iş arkadaşının da etek altı görüntüleri var

Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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