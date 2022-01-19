Kabine bugün toplanıyor! Okullarda yarıyıl tatili ile ara tatil birleşiyor mu? Korona kısıtlamaları var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor... Gündem artan Omicron vakaları... Yüz yüze eğitime Cuma günü verilecek 15 günlük yarıyıl tatilinin, Nisan'daki ara tatil ile birleştirilmesi gündemde... Kabine'de fahiş fiyatlara karşı alınan ve alınması gereken tedbirler de görüşülecek

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Koronavirüs’te vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak.

Ara tatil ile yarıyıl talili birleşecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlılık mesajı vermişti. Okullardaki son duruma ilişkin Kabine Toplantısında kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak. Okullar 21 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriyor. 11 Nisan'da ise ara tatil başlayacaktı. Salgının yayılma hızına göz önüne alınıp ara tatil ile yarı yıl tatilinin birleştirilmesi gündemde. Bu konuda son karar Kabine toplantısında alınacak.

Sağlık Bakanı Koca bilgilendirme yapacak

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranları, illere göre vaka sayıları ve aşılama rakamları ile ilgili bir sunum yapacak. Bu doğrultuda mevcut tedbirler değerlendirilecek ve Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gözden geçirilecek.

Türkiye’nin yeni ekonomi modeli tartışılacak

Toplantıda ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye’nin yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararların yansımaları ve atılacak yeni adımların masaya yatırılacağı toplantıda, enflasyonla mücadele konusunda yol haritası da değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı alınan ve alınması gereken tedbirler de görüşülecek.

Terörle mücadelede son durum ve Ermenistan’la normalleşme süreci

Toplantının diğer gündem maddeleri terörle mücadelede son durum ve Ermenistan’la normalleşme süreci olacak. Balkanlardaki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile ABD’nin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan Eastmed Projesi’nden desteğini çekmesinin ardından yaşanan gelişmeler de masada olacak.