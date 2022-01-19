İşte ihanetin belgesi! Ekrem İmamoğlu ne diyecek? İstanbul'da yeni metroya neden izin verilmedi?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür” dediği Beylikdüzü, Sefaköy, TÜYAP metro projesine onay verilmeme nedeni ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi o belgeyi, "Bakalım ihaneti kim yapmış, bu iş kimin beceriksizliği ve işbilmezliği sonucuymuş" diye paylaştı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a 300 metrobüs alımı ve Sefaköy metro hattının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılının yatırım programına alınmadığını açıklayınca doğrusu üzüldüm, çünkü benim bildiğim Erdoğan İstanbul âşığıdır. Ve İstanbul’a yapılacak olan bir hizmeti engellemez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin neresine bir çivi çakılacaksa onu engellemek bir yana dursun teşvik edeceğini belirten Selvi, "O nedenle bu işin altında ne var diye araştırdım" diyerek Ulaştırma Bakanlığı'nın İBB'ye gönderdiği yazıdan iki bölüm paylaştı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

İhaneti kim yapmış, kimin beceriksizliğiymiş...

Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür” dediği Beylikdüzü, Sefaköy, TÜYAP metro projesiyle ilgili olarak bir belge paylaşacağım. Bakalım ihaneti kim yapmış, bu iş kimin beceriksizliği ve işbilmezliği sonucuymuş.





İşte Abdülkadir Selvi'nin 'ihanetin belgesi' dediği o belge...



Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İBB ile bakanlık arasında Sefaköy Metro hattına ilişkin bir yazışma sürecinin yaşandığı anlaşılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, İBB’ye, 12 Mart, 28 Mayıs ve 3 Kasım 2021 tarihli yazılarla ‘Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yatırım programına alınması için gerekli onayın verilmesini talep ettiniz’ diyor. Ama devamı var. “Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje” vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamasında kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmıştır, eksiklikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” deniliyor.

Buna rağmen Sefaköy metro hattının yatırım programına alınması için gereken çalışmaların yapılmadığı belirtiliyor. Bunların ne olduğu Bakanlığın yazısında yer alıyor. “Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere, onayımıza esas olmazsa olmaz projeler halihazırda sunulmamış” deniliyor.

Bu bakanlığın yazısı denilebilir. Resmi yazı olmasına rağmen yine de Ekrem İmamoğlu’nun bu eksiklere yönelik bir itirazı varsa onu paylaşmaktan çekinmem. Eğer İmamoğlu; “Bakanlık doğru söylemiyor, biz yatırım programına alınması için sondaja dayalı zemin etüt raporunu, jeolojik plan ve kesit kesin projelerini, deprem etüt raporunu, tünel ve istasyon kazı-destek sistemlerini, mimari kesin projeleri sunduk. Bakanlık buna rağmen onay vermedi” diyorsa bu kez döner, Ulaştırma Bakanlığı’na “Siz neden onay vermediniz?” diye sorarız.