CHP'li belediye başkanları eylem hazırlığında

Saygı Öztürk, TBB'nin CHP belediyelere yüzde 5 yardım yaptığını AK Partili başkanlara yardımı ise daha fazla yaptığı konusunda şikayetçi olan CHP'li belediye başkanlarının eylem yapma noktasında olduğunu yazdı.

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Belediyeler Birliği'nin de CHP'li belediyelere yanlı davranışı başkanları eylem yapacak noktaya taşıdı" dedi.

Öztürk, "Nüfusun yarıdan fazlasını CHP'li belediyeler yönetiyor ama CHP'lilere, TBB'nin yaptığı yardım oranı yüzde 5'i geçmiyor. Dahası, başkanlara yapılan ayrıcalıklar, CHP'lileri isyan noktasına getirdi ve o yüzden yaklaşık 4 aydır toplantılara da katılmıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuyla ilgil sözlerini aktaran Öztürk, "Torun, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 1.5 milyar lira değerinde trafik pisti hibesi, AKP'ye yakın bölgesel birliklere yardımlar, yurt dışına keyfine göre seyahatler, partizanca personel alımları daha neler neler” diyor" diye yazdı. Öztürk, şöyle devam etti:

CHP'nin TBB Encümen Üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ne yaptığına bakalım:

– 6 Ekim 2021'de, CHP'li 4 encümen üyesi TBB yönetimine 4 sorunun yer aldığı imzalı bir dilekçe gönderildi. Ancak sorularına yanıt verilmedi.

– 25 Ekim 2021'de, CHP'li belediye başkanının, yaşanan adaletsizlikler giderilene kadar Birlik toplantılarına katılmaması kararlaştırıldı.

– 2 Aralık 2021'de CHP'li 4 encümen üyesi, TBB yönetimine ikinci bir yazı gönderdi daha önceki 4 soruya bir kez daha yanıt istedi.

O sorular, cevap verilemeyecek sorular değil. 1-Hangi belediyeye ya da kuruluşa, hangi cins ve marka aracı, hangi tarihte, kaç TL bedelle alınarak teslim edildi? 2-Yurtdışına yapılan araç yardımlarının, hangi ülkelere, hangi araçların (marka, model ve fiyatları), hangi tarihte gönderildiğini gösterir listenin bildirilmesi. 3-Ödül ve proje adı altında hangi belediyelere ödül verildiği ve bunlara verilen maddi katkı rakamlarının ayrı ayrı bildirilmesi. 4-2014 yılından bu tarafa Birlik bütçesi ile hangi ülkelere ne amaçla gidildi, bu gezilere kimler katıldı, birlik bütçesine maliyeti ne kadardır?

Sorularına cevap verilmedikçe, gerilim de büyüyor. Birlik Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerilimi sonlandırmak için CHP'den randevu istedi. Ancak o talep aylardır yerine getirilmedi. Gerekçe de önceki toplantılarda olduğu gibi değişen bir şey olmayacağı, istenilen sorulara da cevap verilmemesi gösteriliyor.

CHP'li başkanları engelleme iktidar eliyle yürütülürken, şimdi de üyesi oldukları TBB tarafından yapılması hayli ağırlarına gidiyor. Sorun çözülmezse Başkanların ellerinde pankartlarla TBMM'nin hemen karşısındaki TBB önünde eğer gaz yemeyi göze alırlarsa eylem yapacağı günler yakın.