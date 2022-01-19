Avrupa topladığı köpekleri uyutuyor Türkiye bu sisteme mi geçecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa sokaktan topladığı hayvanları, bir ay içerisinde sahiplendiremezse uyutuyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz, kısırlaştırarak bu işi çözeceğiz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yasaklı ırkların kayıt altına alınmasıyla barınaklardaki son duruma ilişkin gazetemize bilgi verdi. Kayıt süresini uzatmayı düşünmediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, 2 bin 42’si Ankara, 5 bin 455’i İstanbul ve 2 bin 896’sı İzmir’de olmak üzere Türkiye genelinde toplam 23 bin 406 köpeğe mikroçip takıldığını dile getirdi. Barınaklara götürülen ve tehlike arz eden hayvanların sahiplerine verilmeyeceğini vurgulayan Pakdemirli "Yurt dışından kayıt altına alınmamış yasaklı ırktaki köpeklerin ülkemize girişine de izin yok" dedi.

Dengeyi korumalıyız

Avrupa'nın kısırlaştırma konusunu çözdüğünü belirten Pakdemirli "Bu işi bizim de halletmemiz lazım. Kısırlaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa köpek nüfusu artarak devam edecek. Hayvanları seviyoruz ama insanlar için tehdit olmamalılar. Tabiatta insan da hayvan da dengeli bir şekilde yaşamalı. O dengeyi korumalıyız" diye konuştu. Pakdemirli, Avrupa'nın sokaktan topladığı hayvanları, bir ay içerisinde sahiplendiremediğinde uyuttuğunu aktararak "Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ne yapacağız? Kısırlaştırmayı tamamlarsak, popülasyon azalır. Belediyelerin bu konudaki çalışmalarını biraz daha hızlandırmaları gerekiyor. Hayvanlarımız çok değerli. Ama insanlarımıza zarar verdiğinde gerekli tedbirleri almamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Barınak kapasitemiz 98 bin hayvanı kapsıyor

“Türkiye'de toplam 98 bin hayvan kapasiteli 287 tane hayvan bakımevi bulunuyor” diyen Bakan Bekir Pakdemirli "Barınak yapımında belediyelere yüzde 40'a kadar yardım ediyoruz. Şu ana kadar 53 milyon 431 bin TL hayvan bakımevi yapımı, 25 milyon 227 bin TL de sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için destek sağladık" şeklinde konuştu.

Kendisinin de Akbaş cinsi iki köpeği olduğunu sözlerine ekleyen Pakdemirli "Daha önce Kangalım vardı. Hayvanlarla iç içe olan birisiyim. Bir yerde hayvan görsem peşinden giderim, onu severim" ifadelerini kullandı.

10 köpeğin saldırısına uğradım

Hayvanların daha iyi şartlar altında yaşaması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Pakdemirli "Sokaktaki hayvanlar aç kaldıklarında hayat mücadelesine giriyor. Yemek bulabilmek için sürü içgüdüsüyle hareket ediyorlar. 2018 yılında İstanbul Kadıköy’de bisikletle giderken etrafıma 10 tane köpek sardı. Ne olduğunu anlamadım. Bana saldırdılar. Korkmadım ama bir tanesi bacağımdan ısırdı. Bunlar yaşanabiliyor. İnsanlarımızın sokak hayvanlarıyla iç içe olması güzel ama vahşileşme ortamına müsaade etmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

10 bin pitbull kaydedildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kayıt altına alınan köpeklerin cinslerini de açıkladı. Buna göre 10 bin 186 Pitpull Terrier, 6 bin 563 Dogo Argentino, 5 bin 436 American Staffordshire Terrier, 1.195 American Bully, 14 Fila Brasileiro ve 12 Japanese Tosa cinsi köpek kaydedildi