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Feyza Altun kimdir kaç yaşında evli mi boşandı mı?

Feyza Altun kimdir kaç yaşında evli mi boşandı mı?

Bebeği ile duruşmaya çıkan ve 7 yaşındaki bir yakını tarafından tacize uğradığını söyleyerek zaman zaman gündem olan Avukat Feyza Altun, son olarak trans çocuklar vardır çıkışı ile şimşekleri üzerine çekti. Peki kimdir Feyza Altun kaç yaşında, aslen nereli? İlker Meriç ile evli mi, boşandı mı?

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Avukat Feyza Altun trans çocuklar vardır açıklaması ile şimşekleri üzerine çekti. 7 yaşında yakını tarafından tacize uğradığını söyleyen ve duruşmaya bebeği ile katılan Avukat Feyza Altun merak konusu oldu. 35 yaşında olan Feyza Altun aslen İstanbullu. İlker Meriç ile evli olan Feyza Altun'un bir oğlu vardır. 

1987 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan 34 yaşındaki Feyza Altun kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan ünlü avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla biliniyor. "Ne Seninle Ne Sensiz" programında danışman avukat olarak yer alan Feyza Altun, yıllar önce duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı..

Kadının Derdi ve Kadının Fenni isimli iki kitap yazan Altun Feminist’tir. Günümüzde, Altun Hukuk & Danışmanlık bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı’dır.

Evli ve bu evliliğinden 1 oğlu vardır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

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