Kar bastırdı yollar kapandı! Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını, Ankara-İstanbul ve Ankara-Afyon-İzmir gibi önemli yol kesimlerinin ise trafiğe açık olduğunu duyurdu.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası güncel yol durumuna ilişkin açıklama yaptı. 446 kar mücadele merkezinde, 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolanarak kullanıldığı belirtilerek, "Ayrıca yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapılmıştır.

Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir.

Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele aracı kameralarla ve Araç Takip Sistemleri ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır" denildi.

Trafiğe kapanan yollar

Açıklamada, saat 12.30 itibarıyla güncel yol durumuna ilişkin şunlar kaydedildi: "Ankara-İstanbul Yolu'nda trafik; İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir. Ankara yönünde ise Çaydurt-Yeniçağa Kavşakları arasında 5 kilometre boyunca konvoy oluşmuş olup, trafik ağır hareket etmektedir. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Konvoyun 2- 3 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafiğin eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Bahçe-Nurdağı Otoyol kesimi her iki yönde kapalıdır. Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır. Arapgir Divriği yolu kapalıdır. Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla kapatılmıştır. Van Gürpınar 10.45 itibarıyla yolu kapatılmıştır. Muş Tatvan Yolu saat 10.00 itibarıyla kapatılmıştır. Kağızman Ağrı Yolu kapatılmıştır."