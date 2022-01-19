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Başbakanlığa veda eden Merkel'e BM'den iş teklifi

Başbakanlığa veda eden Merkel'e BM'den iş teklifi

Alman Haber Ajansı'na (dpa) göre 16 yıl başbakanlıktan sonra siyasete veda eden Merkel'e BM Genel Sekreteri Guterres'den küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir kurula başkanlık etmesi teklifi geldi.

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Almanya'da 4 dönem başbakanlık yaptıktan sonra 5. dönem aday olmayacağını açıklayan ve Aralık 2021'de yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte siyasete veda eden Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler'de (BM)görev almasının teklif edildiği belirtildi. Alman Haber Ajansı (dpa), BM kaynaklarına dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Merkel'e küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesi teklifi götürdüğünü duyurdu.

Haberde danışma kurulunun çalışmalarının kapsamını aktarılmadı, ancak bu tür uluslararası kurulların ozon tabakası, havacılık güvenliği ve dünya ticareti gibi küresel konularla ilgilendiği kaydedildi.

Dpa, Guterres'in kişisel mektupla teklifi ilettiği Merkel'in henüz resmi yanıt göndermediğini, ama görevi kabul etmesi ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. BM de Merkel de haberle ilgili yorum yapmadı.

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