Yunan gazeteciden Türkiye itirafı: Osmanlı tokadı

Türkiye'yi pas geçerek Akdeniz'den Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz boru hattında Amerika'nın Yunanistan'dan desteği çekmesi üzerine Yunanlılar çıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'siz bu iş olmaz' demişti. Yunan basını kendilerine yapılanı 'tokat' olarak nitelendirdi.

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Yunan gazeteci Vasilis Nedos, 'Yunanistan'ın kaçak boru hattı' EastMed projesinin tarihe karışması ve ABD'nin tavrını kaleme aldı. Nedos, ABD'nin desteğini çekmesinde Türkiye faktörünün rol aldığını belirtirken, 'Türkiye'nin jeostratejik hacmi ve derinliği, Atina'daki uluslararası harekatı etkisiz hale getirmeyi başarıyor.' dedi. Bir diğer haber sitesi Nedos'un makalesine atıfla, 'EastMed tokadından sonra ne olacak?' ifadesini kullandı.

Ocak 2020'de İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin, Doğu Akdeniz gazının taşınmasına ilişkin imzaladığı 'EastMed' boru hattı anlaşması çöktü.

Doğu Akdeniz kaynaklarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen EastMed boru hattı, Türkiye'nin stratejik hamleleri ve son olarak ABD'nin 'destek vermiyoruz' açıklamasının ardından, çöpe gitti.

Yunan medyası daha önce, Türkiye'nin staretik hamelelerinin 'kaçak boru hattı'nı bertaraf ettiğini yazarken Yunanistan, Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen illegal kazanımlar elde edilemeyeceğini bir kez daha gördü.

Türkiye'nin jeostratejik hacmi Atina'nın hamlelerini bertaraf ediyor

Yunan medyası, projenin suya düşmesi sonrası hayal kırıklığını defalarca manşetlere taşıdı. Son olark Kathimerini gazetesinden Vasilis Nedos, 'EasMed: Orman ve Ağaç' başlıklı bir makalede, ABD'nin projeden desteğini çekmesi ve Türkiye'nin rolünü kaleme aldı.

Yunanistan'ın sürekli değişen küresel ve bölgesel pozisyon değişiklikleri veya yeniden ortaya çıkan pozisyonlar olmadığını belirten Nedos, 'Bu aşamadaki sorun, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha büyük bölgesel role sahip daha güçlü bir Türkiye'ye dönüş zamanının, Doğu Akdeniz ve Ege'deki Yunan çıkarlarının kısıtlanmasından geçtiğine karar vermiş olmasıdır.' dedi.

Atina'nın dış denge unsuru arayışının doğru ve zorunlu olduğunu ifade eden Nedos, zaten başka türlü yapamayacağını, Ankara'nın mevcut durumdan faydalanması durumunda neler olabileceğine dair ciddi bir tartışmanın zamanın geldiğini belirtti.

Nedos, 'Türkiye'nin jeostratejik hacmi ve derinliği, Atina'daki uluslararası harekatı etkisiz hale getirmeyi başarıyor.' dedi.

Eastmed şamarından sonra ne olacak?

Yunanistan'ın bir diğer haber portalı Defence Point de, sayfalarında Nedos'un makalesine yer verdi.

Haber portalı Nedos'un makalesine atıfla, 'EadtMed şamarından sonra ne olacak? Türkiye niyetini gizlemiyor.' ifadelerini kullandı.