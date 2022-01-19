Cumhurbaşkanı Erdoğan 51'inci kez 'Muhtarlarla buluştu! Muhtarlara maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Muhtarlarla 51'inci kez buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarıldığını müjdeledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı illerde görev yapan muhtarlarla 3 yıl ardından tekrar Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. 2022 yılı muhtar maaşının 3392 olduğunu söyleyen Erdoğan 'Gönlümüz razı olmadı' diyerek asgari ücrete çıkardıklarını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 51'inci kez muhtarlarla buluşmasında şunları söyledi:

-Muhtarlarımızla biraraya geldiğimiz toplantıda teklif üzerine 19 Ekim tarihini 'Muhtarlar günü' olarak belirledik. Özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının arttırılması olmak üzere iyileştirmeler yaptık.

- Mayıs 2019 tarihine kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdik. İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın yüz yüze bir araya gelme imkanı bulduk. Bugün de 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarlar toplantımızı 51. buluşma ile yeniden başlatıyoruz. 2.5 yıllık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Muhtar maaşları asgari ücrete çıkarıldı

- Bu vesileyle sizlere müjde vermek istiyorum. Biz geldiğimizde muhtarlar maaşı neydi? 97 liracık. Bu yılbaşı itibarıyla 3392 lira seviyesine kadar çıkarmıştık. Ayrıca SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücret altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirmeyle 4250 liraya yükseltme kararı aldık. Lafta değil, ben icraat konuşuyorum. Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık binasıyla ilgili. Muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili projemizi tamamladık yerlerini belirledik inşaasına başlıyoruz.

Buluşmaları taklit etmeye çalışanlar var

- Muhtarlarımız yoldaştır, omuzdaştır. Sizleri özlemişiz. Aramızdaki gönül bağını anlamayan buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz aramıza kimseyi sokmayız. Bizim kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi bağımız bitirilmek istenirken 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atılmıştır. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Bu manşetleri attıran tek parti faşizmi mühür toplayıp tüm muhtarlıkları kapattırmıştır. Bunların işi gücü mühür toplamaktır.

- Muhtarın yanına katip koyacakmış, sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz? Bunların işi gücü palavra. Önce elinizdeki belediyelerde muhtar kardeşlerimize destek verin. Geçen elektrik parası almayacağız dedi. Şanlıurfa'da dedi, inandınız mı? Elinizdeki belediyelerde elinizi tutan mı var? Bir defa elektrik olayı belediyelerin elinde mi? Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başı var. Bu oyunları muhtarlar bozacak. Topunu üst üste koysanız bir tane muhtarın tırnağı bile etmezler.

Enflasyondaki köpüğü alacağız

- Tıpkı kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alacağımıza inanıyorum. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecektir. Eskilerin dediği gibi, 'Kim ki sabreder zafere ulaşır' Bu anlayışla sabrederek bu badireyi de geride bırakacağız.

Dövizde dalgalanma görmeyeceğiz

- Türkiye’nin gezi olaylarıyla başlayıp terör saldırılarıyla, darbe girişimleriyle nice tuzak ve kumpasla süren, bir süredir de kur-faiz-enflasyon şer üçgeninde tekrar sahnelenmeye çalışılan serencamının elbette her vatandaşımıza bir maliyeti olmuştur. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz