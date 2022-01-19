Zamlar peş peşe geldi sahtecilik patladı! Yoğurda jelatin, ete su, peynire kemik tozu, baklavaya bezelye

Ucuz diye vatandaş bu ürünlere yöneliyor

Gıda fiyatlarının merdiven altı üretime özendirdiğine dikkat çeken Küçük “Maalesef alım gücü düşük vatandaşlar bu dönemde güvensiz ürünlere yöneliyor. Ucuza ürün almak istiyorlar. Bu da toplum sağlığı açısında tehlike oluşturuyor. Gıda başta olmak üzere sağlık, eğitim, ısıtma ve enerji fiyatlarında KDV oranı yüzde 1 ya da sıfıra indirilmesini talep ediyoruz. Hükûmet, KDV üzerinde çalışıyor. Böyle olursa sahteciliğe yönelim de engellenir." diye konuştu.