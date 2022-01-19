Zamlar peş peşe geldi sahtecilik patladı! Yoğurda jelatin, ete su, peynire kemik tozu, baklavaya bezelye
GIDA fiyatları fahiş zamların ardından adeta uçtu. Vatandaş markete gitmekten çekinir oldu. Fırsatçılar 'ucuz' maskesiyle vatandaş kandırmak ve sağlığıyla oynamak için mesailerini artırdı. Peynire, ete, süte, zeytine, yağa öyle şeyler katıyorlar ki akıl alır gibi değil...
Doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve gübre başta olmak gelen fahiş zamlar, tarımsal faaliyetler ile gıda ürünlerine zam olarak yansıdı. TÜİK verilerine göre aralık ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 43,80 oranında gerçekleşti. Fiyatlardaki fahiş artışlar, merdiven altı üretimi tetikledi. Uzmanlardan “Gıda alırken sadece ucuz olduğu için almayın” uyarısı geldi.
Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilerin yüksek gıda fiyatlarından dolayı şikâyetçi olduğunu belirterek "Ocak ayında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları ve asgari ücrette yaşanan artışı bahane gösteren satıcılar ise indirime yanaşmıyor. Daha önce dolar kurunu bahane ediyorlardı ancak şimdi maliyet artışları dolayısıyla indirim yapmaktan imtina ediyorlar" dedi.
Ucuz diye vatandaş bu ürünlere yöneliyor
Gıda fiyatlarının merdiven altı üretime özendirdiğine dikkat çeken Küçük “Maalesef alım gücü düşük vatandaşlar bu dönemde güvensiz ürünlere yöneliyor. Ucuza ürün almak istiyorlar. Bu da toplum sağlığı açısında tehlike oluşturuyor. Gıda başta olmak üzere sağlık, eğitim, ısıtma ve enerji fiyatlarında KDV oranı yüzde 1 ya da sıfıra indirilmesini talep ediyoruz. Hükûmet, KDV üzerinde çalışıyor. Böyle olursa sahteciliğe yönelim de engellenir." diye konuştu.
Kırmızı ete su ve soda katıyorlar
Peki fırsatçılar vatandaşları nasıl kandırıyor? İşte bazı ürünlerde yapılan sahtekarlıklar...
Salam, sosis ve sucuklar at eti, eşek eti; dana sucuk ve dana sosis de kanatlı eti karıştırılıyor. Kırmızı ete ise su ve soda enjekte ediliyor.