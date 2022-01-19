Asıl kar o gün geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarılar fena bastıracak İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa...
Kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken uzman isimlerden art arda flaş uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İstanbul'da ise asıl kar yağışı için umanı tarih verdi. Öte yandan sıcaklık daha da düşecek. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık düşüyor: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.