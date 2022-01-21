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Kulis haber! Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılıyor

Kulis haber! Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılıyor

AK Parti ile MHP, seçim yasası çalışmasını tamamladı. Yasa tasarısı Şubat'ta Meclis'te olacak. Öte yandan Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor. Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşuluyor...

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AK Parti kulislerinde Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Kulislerde, Erbakan'ın "Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" dediği iddiası dillendiriliyor.

15 maddelik seçim yasası Şubat'ta Meclis'ten geçecek
Milliyet'in haberine göre, AK Parti ve MHP, yeni seçim yasası üzerindeki görüşmelere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yaptığı son toplantı ile noktayı koydu. 15 maddeden oluşacak teklifin en geç şubat ortasına kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülüyor
Teklifin en önemli düzenlemesi yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi olacak. AK Partili yetkililer, seçim yasasının Meclis takvimi ile ilgili “Haziran'da seçim olacağı için teklif, şubatta gelecek. Çünkü ilgili yasanın seçim kararının alındığı tarihte yürürlükte olması gerekiyor” dedi. 

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak iddiası 
Öte yandan AK Parti kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay da geçtiğimiz günlerde, Fatih Erbakan, AK Parti'ye "Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" cevabı verdiğini yazmıştı. 

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