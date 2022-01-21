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Acun Ilıcalı ters köşe yaptı yılın ilk transfer bombasını patlattı

Acun Ilıcalı ters köşe yaptı yılın ilk transfer bombasını patlattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı ilk bombasını patlattı. Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı alacağı iddia edilen Ilıcalı, Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı.

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Championship'de boy gösteren Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

Daily Mail gazetesi haberi "Türk Simon Cowell' Acun Ilıcalı, Allam ailesinin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık çalkantılı saltanatına son vererek ile Hull City'deki 30 milyon sterlinlik devralma işlemini tamamlandı" ifadesiyle okuyucularına sundu.

Pesic'i transfer etti
Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasıyla gözünü Süper Lig'e diktiği ve Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı transfer edeceği iddia edilmişti.

Ancak ünlü televizyoncu ters köşe yaparak Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı.

Sezon başında bedelsiz olarak İstanbul ekibine katılan 29 yaşındaki forvet, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer oldu.

4 milyon euro bonservis
Geçtiğimiz gün resmen kulübü satın alan Acun Ilıcalı'nın takımı, Karagümrük'e Pesic için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Sırp oyuncunun 2 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.

Öte yandan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh için de anlaşma sağladı. İtalyan basını ise Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer edeceğini iddia ediyordu.

Kosovalı golcü 17.5 milyon Euro bedelle gittiği Lazio'da 49 maçta sadece 2 gol atabildi.


Aleksandar Pesic kimdir?
21 Mayıs 1992'de Sırbistan'da doğan Aleksandar Pesic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Pesic, kariyerinde sırasıyla OFI, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Al Ittihad, Seoul ve Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.

29 yaşındaki forvet toplamda 289 maçta 96 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

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