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DEAŞ'ın "keskin nişancısı" olduğu iddia edilen şüpheli Kırşehir'de yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEAŞ'ın "keskin nişancısı" olduğu iddia edilen şüpheli Kırşehir'de yakalandı

KIRŞEHİR'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Iraklı şüpheli M.İ.Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

M.İ.Y.S'nin örgütte keskin nişancı olduğu öne sürüldü.

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