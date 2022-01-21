Bomba kulis! HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen Doğu Perinçek ile görüştü

CHP'li eski milletvekili ve Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş, HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in Doğu Perinçek’le görüştüğünü söyledi.

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TV 100’de yayımlanan Sağlı Sollu programında herkesi şaşırtan bir kulis paylaşıldı.

Kerem Kırçuval’ın sunduğu programda Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş, HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Yarkadaş’ın yanı sıra Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Murat Özer’in de katıldığı programda HDP’nin kapatma davası da konuşuldu.

"HDP tabanında etkisi olmaz"

Barış Yarkadaş programda özetle şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne - İmralı tartışmasını açması belli bir stratejinin ürünü. HDP’nin üçe bölünmesi ve seçimlere güç kaybederek girmesi planlanıyor. Ancak HDP bölünmez… Bu boş bir çaba."

HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in kurmak istediği partinin de HDP tabanı üzerinde etkili olmayacağını belirten Yarkadaş, “Bilgen’in arayışı sürüyor. Hatta geçen gün Doğu Perinçek’i de ziyaret etti, görüştüler. Ancak bunların tabanda bir etkisi olmaz” dedi.