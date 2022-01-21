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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google ve Facebook'un gizli anlaşması ortaya çıktı! Mahkemelik oldular

Google ve Facebook'un gizli anlaşması ortaya çıktı! Mahkemelik oldular

Google ve Facebook'un reklam pazarını domine etmek için gizli bir anlaşma yaptıkları tespit edildi.

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Son zamanlarda gizlilik eleştirileriyle gündeme gelen ve adını Meta olarak değiştiren Facebook, her geçen  gün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde de Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması için dava edilen ABD'li şirket, şimdi de Google ile yaptığı bir anlaşma nedeniyle mahkemelik oldu.

İddialara göre Facebook, 2018 yılında Google'ın reklam pazarındaki hakimiyetini tehdit ederek çeşitli ayrıcalıklar talep etti. Bunun üzerine gizli bir anlaşma yapan Facebook ile Google, ABD'deki reklam pazarını aralarında bölüşme kararı aldı.

Mahkemede açıklık getirecek
Teksas ve diğer ABD eyaletleri tarafından bu konuda şikayet edilen Facebook ve Google, şimdi mahkemede bu konuya açıklık getirmeye çalışacak. Konuyla ilgili daha net bilgilerin, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek duruşmalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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