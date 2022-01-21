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TEİAŞ duyurdu Doğal gaz kesintisi elektriği de vurdu! Kısıtlama uygulanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TEİAŞ duyurdu Doğal gaz kesintisi elektriği de vurdu! Kısıtlama uygulanacak

İran'ın doğal gazı arızayı gerekçe göstererek 10 gün kesinti uygulaması sonucu elektrik de zora girdi. Doğal gazda sanayi kullanıcılarına kısıtlama başlamışken Türkiye Elektrik İletim AŞ'den gelen son dakika açıklamasında mesken harici kullanıcılara kısıntı uygulanacağını duyurdu. Sanayiciler bunun fiyatlara yansıyabileceği konusuna dikkat çekmişti.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacağı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

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