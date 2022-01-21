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Arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu polis araştırmayı derinleştirince gerçek ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu polis araştırmayı derinleştirince gerçek ortaya çıktı

KONYA'da, kavgada arkadaşı Fuat Gümüşyay'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü sanılan, kendisi de yaralanan Edip Y.'nin (28), bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis, Gümüşyay'in ölümüne, Edip Y.'nin de yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.  

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Olay, çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokak'ta meydana geldi. Fuat Gümüşyay ile arkadaşı Edip Y., sokakta kanlar içinde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsünden bıçaklanan Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Karnından yaralanan Edip Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay ardından başlatılan çalışmada, aralarında çıkan kavgada Fuat Gümüşyay'ı, Edip Y.'nin bıçakladığı sanıldı.

Polisin araştırmasını derinleştirmesiyle Gümüşyay'ı öldürenin, Edip Y. olmadığı, onun da olayda bıçaklandığı belirlendi. Polis, 2 arkadaşı bıçaklayan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.  

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