İtalya'da senatonun Zoom toplantısında porno skandalı! 30 saniye canlı yayınlandı

İTALYA senatosunun Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantı hacklendi. Zoom görüşmesine sızan kişi, Final Fantasy karakteri Tifa Lockhart’ın bulunduğu bir üç boyutlu porno oynattı.

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Vice’ın haberine göre, İtalya senatosunun resmi toplantısının gündeminde veri şeffaflığı vardı. Toplantının yarım saatinin sonunda Zoom görüşmesine bir yabancı dahil oldu. Hackleyen kişi, 30 saniye boyunca 3 boyutlu porno oynattıktan sonra konuşmadan atıldı. Söz konusu konferans, Facebook’tan ve İtalya’nın senato kanalından canlı yayınlanıyordu.