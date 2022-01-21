Rusya ABD görüşmesi gergin geçti Talepleri buz kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Bulgaristan ve Romanya'dan da ayrılmasını istemesi şok etkisi yarattı. İki taraf da çözüm konusunda umutsuz konuştu. Rusya yaptığı güvenlik taleplerine ABD'den gelecek haftaya kadar cevap beklediklerini duyurdu.

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Ukrayna krizinin dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirmesi gündemde. Rusya Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yaparken aynı şekilde ABD de yığınak oluşturmaya devam ediyor. ABD ve Rusya'da heyetler bugün bir araya geldi. Blinken yaptığı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı halinde hemen yanıt vereceklerini söyledi.

Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından NATO'nun 1997 yayılmacı politikaları sonrası üye olen çevre ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'nın ayrılması talebini iletti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmesinin, Moskova’nın güvenlik garantisi tekliflerine karşı hazırlayacağı yanıtlar konusunda Washington’a yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.

İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu görüşmeden beklentilerine ilişkin, “Cenevre’deki bu görüşmenin yararlı olacağını düşündük, zira tekliflerimizin hepsine somut yanıtlar hazırlamanız ve varlarsa kendi karşı tekliflerinizi sunmanız konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

Lavrov ayrıca, Washington gibi Moskova’nın da Cenevre’deki bu görüşmeden elle tutulur sonuçlar çıkmasını beklemediğini belirtti:“Avrupa turunuz sırasında bu görüşmeden büyük bir gelişme beklemediğinizi söylemiştiniz. Biz de bu görüşmede büyük bir ilerleme kaydedilmesini beklemiyoruz, tekliflerimize cevap gelmesini bekliyoruz.”

Lavrov ile Blinken’in Cenevre’deki görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin ciddi anlamda arttığı bir döneme denk geliyor. Batı ülkeleri son dönemde Ukrayna hükümetine askeri desteğini arttırdı. Rusya bu eylemler karşısında güvenliğini sağlamak adına başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden kendi yazılı garantiler istiyor.

Güvenlik garantisi teklifleri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi ve Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmayacağına dair taahhüt verilmesi gibi şartlar içeriyor.

Blinken'ın açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya saldırıların olması halinde bunun bedelinin ağır olacağını yineleyerek " Saldırılar artarsa hızlı şiddetli beraber tepki vereceğiz. Ukrayna'yı daha fazla işgal ederlerse bunun Rusya ekonomisine yıkıcı etkileri olacağından bahsettik. NATO'nun batı yakasından sorumluyuz. Eğer Rusya gerilimi azaltmazsa elimizden geleni yapacağız." dedi.