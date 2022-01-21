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Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak

Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak

 Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Beklenen yağışın, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 21 Ocak Cuma günü gecesi itibarıyla başlayacak kuvvetli yağış ile kar yağışının doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta etkili olacağını belirtti. Yağışların, 23 Ocak Pazar günü sabah saatlerine kadar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak çok kuvvetli ve metrekareye 51-100 kilogram, 1000 metre ve üzeri rakımlarda ise yoğun kar şeklinde olacağı kaydedildi. 

Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının neden olabileceği, başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile dona bağlı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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