Donan tilkiyi çoban köpeği buldu

Ordu'da çöpe atacaktı poşet ağır gelince gördükleri şaşkına çevirdi: Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti

İstanbul'da tekme tokat saldırdılar! Burnu kırılan İETT şoförü o anları anlattı: 'bir şeyiniz var mı' diye sorunca...