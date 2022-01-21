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Donan tilkiyi çoban köpeği buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donan tilkiyi çoban köpeği buldu.

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Olay, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Tut ilçesinde tilki soğuk havaya dayanamadı. Soğuk nedeniyle donan tilki karın içine gömüldü.

Çomar isimli çoban köpeği tarafından fark edilen tilkinin etrafındaki karı temizleyen vatandaşlar, tilkinin donduğunu fark etti.

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