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Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

 VAN'da polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Van
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