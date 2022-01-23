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FSM Köprüsü'nde servis minibüsü, tuzlama aracına çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
FSM Köprüsü'nde servis minibüsü, tuzlama aracına çarptı: 1 ölü

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tuzlama aracına arkadan çarpan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.

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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde 34 FV 0536 plakalı servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Minibüs sürücüsünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazaya karışan servis minibüsü ve tuzlama aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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