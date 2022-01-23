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Amasya - Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya - Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 30 yaralı

Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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