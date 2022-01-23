İstanbul'da aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi ara yollar karla kaplandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde geldi. Aralıklı olarak yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterler ekipler tarafından açılırken ara yollar ise karla kaplandı. Beşiktaş Belediyesi'ne ait karla mücadele aracına ise bir otomobil çarptı.

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İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde aralıklı olarak yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağan kar en çok çocukları sevindirdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda vatandaşlar hatıra resmi çektirdi. Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer'de ise trafik adeta durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken sürücüler buzlanma nedeniyle oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ana yollar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından açıldı

Beşiktaş-Sarıyer istikametinde kar yağışının yoğun olduğu anlarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Kış Çalışmaları' araçları yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Bir taraftan yolda biriken karları küreyen araçlar diğer taraftan ise tuzlama çalışması yaptı.

Ara yollar karla kaplandı

Ana yollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Kış Çalışmaları' araçları çalışma yaparken, ana yollarda ise her hangi bir çalışmanın olmaması dikkat çekti. Ara yolların büyük bölümü karla kaplandı.

Kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi

Yoğur kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana geldi. Beşiktaş'a bağlı Bebek Mahallesi İnşirah Sokak'ta ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. 34 DBS 822 plakalı lüks otomobil İnşirah Sokak'ta yol açma çalışması yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı 06 CFP 128 plakalı kar küreme aracına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi.

Kar küreme aracının sürücüsü kazayı anlattı

Kar küreme çalışması yaptıkları anda meydana gelen kazayı anlatan iş makinası sürücüsü yaşananları anlattı. Araç sürücüsü, “Kış çalışması yaptığımız esnada arkadaş yukarıdan aşağı doğru gelirken aracın hakimiyetini kaybetti. Tam biz çalışma yaparken bize vurdu. Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yok. Yaralanan yok, iyiyiz yani ama maddi hasar var biraz" dedi.