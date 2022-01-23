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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda güçlü takımı devirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda güçlü takımı devirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Premier Lig’in en büyük adaylarından olan Bournemouth'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

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İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen hafta Blackburn Rovers'ı 1-0 mağlup ederken bu hafta da ligin güçlü takımı Bournemouth'u yendi.

Premier Lig'in en büyük adaylarından olan Bournemouth'u Ryan Longman'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 yenen Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından 2'de 2 yaptı.

Bu sonuçla 29 puana yükselen Hull City, 19. sırada yer aldı. Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Bournemouth ise 49 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

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